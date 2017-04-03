Demi Rose yaza hazır

İngiliz model Demi Rose, Instagram paylaşımıyla 4 milyon takipçisinin gönlüne taht kurdu.
Demi Rose, rap'çi Tyga ile kısa süreli bir ilişki yaşadığında magazin gündemini meşgul etmişti.
Kylie Jenner ile ilişkisine bir süre ara veren Tyga, teselliyi model Demi Rose'un kollarında bulmuştu.
22 yaşındaki güzel model, dün 4 milyon takipçisine güzel bir sürpriz yaptı.
Ten rengi üçgen bikinisiyle bir video ve fotoğraf paylaşan Rose, takipçilerine öpücük göndermeyi ihmal etmedi.
1995 doğumlu model, paylaşımına "Yaza hazırım" notunu düştü.
Rose'un bu paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.