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Demi Rose yaza hazır

02 Nisan 2017 Pazar, 12:24:02

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    İngiliz model Demi Rose, Instagram paylaşımıyla 4 milyon takipçisinin gönlüne taht kurdu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 23 saat önce
    kusursuz ya
  • Misafir 23 saat önce
    Bende yaza hazırım. Bekliyorum...
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