Michael J. Fox: Hastalığıma çok gülüyorum

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:11:49 | Güncelleme: 10:17:46
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Rol aldığı Geleceğe Dönüş serisiyle sinemaseverlerin hafızasında yer eden Michael J. Fox, 26 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığının kendisini çok güldürdüğünü söyledi.
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AARP dergisine konuşan 55 yaşındaki oyuncu, “Çoğu zaman kendi semptomlarıma gülmekten kendimi alamıyorum. Aslında muazzam derecede komik olan şey de bu yaptığımı gören birinin ‘Zavallı Michael, kendi kahvesini bile alamıyor’ diye düşünmesi” şeklinde konuştu.
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Michael J. Fox, teşhis konulan 1998 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor.
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Parkinson hastalığı kademeli olarak ilerleyen bir hastalık türü olup ve yol açtığı el, kol, bacak, çene ve yüzün titremesi gibi belirtiler zaman geçtikçe kötüleşir. Hastalık ilerledikçe kişi yürüme, konuşma zorluğu yaşayabilir ve günlük basit ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak duruma gelebilir.