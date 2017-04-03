Michael J. Fox: Hastalığıma çok gülüyorum

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AARP dergisine konuşan 55 yaşındaki oyuncu, “Çoğu zaman kendi semptomlarıma gülmekten kendimi alamıyorum. Aslında muazzam derecede komik olan şey de bu yaptığımı gören birinin ‘Zavallı Michael, kendi kahvesini bile alamıyor’ diye düşünmesi” şeklinde konuştu.