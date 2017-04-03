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Michael J. Fox: Hastalığıma çok gülüyorum

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:11:49

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    Rol aldığı Geleceğe Dönüş serisiyle sinemaseverlerin hafızasında yer eden Michael J. Fox, 26 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığının kendisini çok güldürdüğünü söyledi.

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