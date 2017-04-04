DÜNYADAN
Louise Thompson günde 6 saat spor yapıyor
04 Nisan 2017 Salı, 13:12:51 | Güncelleme: 14:13:06
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Made In Chelsea reality şovunun yıldızı Louise Thompson kendini spora adadı.
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Aynı zamanda erkek arkadaşı olan spor eğitmeniyle her gün 6 saat spor yapıyor.
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Louise Thompson yaptığı karın kasları ile ne kadar övünse azdır. Instagram’daki son paylaşımları da bu övüncün bir sonucu gibi duruyor.
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TV yıldızı son pembe iç çamaşırlı paylaşımının ardından hayranlarına ilerleme kaydettiğini kanıtladı.
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TV güzeli, son haftalarda spor kıyafetli fotoğraflarını paylaşarak hayatına verdiği yeni yönü kanıtlıyor.
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27 yaşındaki Louise Thompson bir süredir kişisel spor eğitmeni Ryan Libbey ile beraber. Bu birliktelik Louise’in spor konusunda ilerlemesini de sağlamış.
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Çift Instagram’da beraber spor yaptıkları anları da paylaşıyorlar.
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