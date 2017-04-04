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Louise Thompson günde 6 saat spor yapıyor

04 Nisan 2017 Salı, 13:12:51

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    Made In Chelsea reality şovunun yıldızı Louise Thompson kendini spora adadı. 

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