Melanie Brown: Kocam dadıyı hamile bıraktı

04 Nisan 2017 Salı, 17:06:34 | Güncelleme: 17:21:49
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Bir dönemin "Baharat Kızları'ndan" Mel B'nin mutlu görünen hayatının üzerinde meğerse kara bulutlar dolaşıyormuş.
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Sanat hayatında Mel B adıyla tanınan Melanie Brown, geçen ay kocası Stephen Belafonte'den boşanmak için dava açtı.41 yaşındaki Mel B'nin dava dosyasındaki çarpıcı ayrıntılar da basına yansıdı.
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Ünlü şarkıcının bu iddiaları da kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatacak türden. Mel B. kocası Belafonte'den şiddet gördüğünü ileri sürdü.
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2012 Olimpiyatları'nda vereceği konserin bir gece öncesinde kocasının kendisini sertçe iterek halının üzerine düşürdüğünü ileri süren Mel B'nin anlattıkları bununla da sınırlı değil.
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Mel B. kocası Stephen Belafonte'nin, çocuklarının dadısını hamile bıraktığını da ileri sürdü. Bir ara aşırı dozda aspirin içtiğini belirten Mel B; ambulans çağırmak istediğinde de kocasının kendisine engel olduğunu iddia etti.
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Şarkıcının iddiaları bu kadarla da bitmedi. Mel B.'nin ileri sürdüğüne göre kocası Belafonte, onu tanımadığı bir kadınla birlikte üçlü ilişkiye zorladı, kabul etmediğinde de yatak odası kasetlerini yayınlamakla tehdit etti.
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Mel B. kocasının uyguladığı şiddetin evliliklerinin ilk yılında başladığını ileri sürdü.
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2007 yılında evlenen çiftin bir çocuğu var. Mel B, daha önceki ilişkilerinden de iki çocuk sahibi.