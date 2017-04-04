Melanie Brown: Kocam dadıyı hamile bıraktı

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Şarkıcının iddiaları bu kadarla da bitmedi. Mel B.'nin ileri sürdüğüne göre kocası Belafonte, onu tanımadığı bir kadınla birlikte üçlü ilişkiye zorladı, kabul etmediğinde de yatak odası kasetlerini yayınlamakla tehdit etti.