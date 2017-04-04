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Ünlü oyuncu Naomi Watts'ın intikamı acı oldu!

04 Nisan 2017 Salı, 17:52:50

  • 1 Ünlü oyuncu Naomi Watts'ın intikamı acı oldu!
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    Dünyaca ünlü aktris Naomi Watts, metroda kendisinin gizlice fotoğraçı çeken bir yolcudan ilginç bir şekilde intikam aldı.

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