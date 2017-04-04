Ünlü oyuncu Naomi Watts'ın intikamı acı oldu!

04 Nisan 2017 Salı, 17:52:50 | Güncelleme: 18:02:58
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Dünyaca ünlü aktris Naomi Watts, metroda kendisinin gizlice fotoğraçı çeken bir yolcudan ilginç bir şekilde intikam aldı.
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Yaşam tarzıyla diğer Hollywood yıldızlarından ayrılan 48 yaşındaki İngiliz aktris Watts, toplu taşıma araçlarını tercih ettiği günlerden birinde yine metroya bindi.
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Ancak karşısında oturan yolcu, ünlü oyuncunun gizlice fotoğrafını çekmek istedi.
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Fotoğrafçılık yapan Aubrey Lofgren adlı kadın, daha sonra da bu kareyi Instagram hesabında paylaştı ve "Güzel Naomi Watts bugün metroda" şeklinde yazdı.
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Ancak Watts, fotoğrafının çekildiğinden habersiz olmadığını aynı gün Instagram'da yaptığı bir paylaşımla ortaya koydu.
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Cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çeken Lofgren'i tam bu esnada fotoğraflayan Watts, söz konusu kareyi paylaşırken de "Çok sinsi olduğunu mu sanıyorsun? #yakaladımseni #metromanzaraları" notunu düştü.
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Watts'in şok paylaşımı üzerine Lofgren de yakalandığını anladı ve ünlü aktrisin çektiği kareyi kendisi de Instagram'ına koydu ve "Yakalandım" diye yazdı.
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Bu ilginç olayın aslında Haziran 2016'da yaşandığı ancak Watts ve Lofgren'in Instagram'daki paylaşımları arasındaki bağlantıyı dün bir Twitter kullanıcısının kurduğu, bunun üzerine de manşetlere taşındığı belirtildi.