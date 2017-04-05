DÜNYADAN
05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Tasha sessizliğini bozdu: Her şey doğru

05 Nisan 2017 Çarşamba, 11:37:11

  • 1 Tasha sessizliğini bozdu: Her şey doğru
    1 | 17

    Murat Dalkılıç'ın dansçısı Ömer Yeşilbaş ile cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edilen Rus şarkıcı Tasha ilk kez konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300