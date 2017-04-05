Tasha sessizliğini bozdu: Her şey doğru

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Tasha: Yaşananlar karşısında şok oldum. Ömer’le tanışalı 1,5 sene oldu ancak bu kötü mesajlaşma yeni oldu. Önce her şey çok iyi gitti çok iyi konuştuk.



Muhabir: Ömer Bey hesabın sahte olduğunu söyledi.



Tasha: Hayır, her şey doğrudur. Onun telefonunu aldım ve biz uzun süre konuştuk. Şimdi kalkmış hesabın sahte olduğunu söylüyor.