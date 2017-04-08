Kim Kardashian’ın taktığı kolyelerin sırrı ortaya çıktı!

Kim Kardashian’ın geçtiğimiz sene gerçekleşen MTV Müzik Ödülleri töreninde taktığı bu altın kolyeler uzun süre olay olmuştu.

Kim Kardashian’ın hayranları internette bu kolyelerin markasını aramış hatta bulamadığı için benzerlerini satın alıp hemen kombinlerinde kullanmaya başlamıştı. Kim Kardashian’ın genelde üst üste kullandığı altın kolyelerin sırrı ise nihayet ortaya çıktı. Meğer bu kolyeler Kardashian’ın eşi Kanye West’in yeni mücevher kolyesiymiş.

Yaklaşık beş aydır Kim Kardashian’ın adeta mankenliğini yaptığı 14. yy modasından ilham alınmış bu mücevher koleksiyonu 12 parçadan oluşuyor. Kanye West’in başarılı mücevher tasarımcısı Jacob Arabo ile üzerinde birlikte çalıştığı mücevherler satışa çıktığı an yok satacak gibi duruyor…