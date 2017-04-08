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Khloe Kardashian
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Khloe Kardashian yine yaptı yapacağını!

ABD'li magazin yıldızı Khloe Kardashian, spor kıyafetlerinin altına ince topuk bot giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:17:19 Güncelleme: 12:49:54

Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian, geçtiğimiz gün kendi markasının Los Angeles'taki mağazasını ziyarete gitti. Khloe'nun uzun kollu eşofman takımında dekolte yoktu, ancak ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı.

İnce ve yüksek topuklu fantezi botları eşofmanla harmanlayan ABD'li yıldız, her ne kadar spor kıyafet seçse de, vücudunun tüm kıvrımlarını ortaya çıkardığı için magazin basınında manşet oldu.

Khloe Kardashian, geçtiğimiz günlerde siyah eşofman takımının içine dantel transparan bir tulum giymişti. Khloe, bu kombi düz bir terlikle tamamlamıştı.

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