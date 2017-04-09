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Sahara Ray yine rahat durmuyor

09 Nisan 2017 Pazar, 16:24:40

  • 1 Sahara Ray yine rahat durmuyor
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    Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

  • 2 Sahara Ray yine rahat durmuyor
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    23 yaşındaki güzel model, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 

  • 3 Sahara Ray yine rahat durmuyor
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    Sahara Ray, 1.2 milyon takipçisini yine hayal kırıklığına uğratmadı. 

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