Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
23 yaşındaki güzel model, birbirinden iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Sahara Ray, 1.2 milyon takipçisini yine hayal kırıklığına uğratmadı.
Pop şarkıcısı Justin Bieber ile kısa süreli fırtınalı bir aşk yaşayan Sahara Ray, elinde kokteyl tuttuğu sarı bikinili bir kare paylaştı.
Güzel modelin bu paylaşımı kısa sürede 40 binin üzerinde beğeni aldı.
Sahara'nın bu cesur paylaşımları eski sevgilisi Justin Bieber'a nispet olarak yorumlandı.