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Kim Kardashian hüngür hüngür ağladı

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, eşi Kanye West'in hastaneye kaldırıldığı gün gözyaşlarına hakim olamadı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 16:03:52 Güncelleme: 16:17:59

Kardashian ve Jenner ailesinin günlük yaşantılarını konu alan Keeping Up With The Kardashian şovunun yeni bölümüne Kim Kardashian’ın gözyaşları damgasını vurdu.

Yayınlanan yeni bölümünde; Kim Kardashian geçtiğimiz yılın Kasım ayında sinir geçirip hastaneye kaldırılan eşi Kanye West’in haberini aldı ve ağlama krizine girdi. Paris’te yaşanan soygun sonrasında psikolojik olarak kötü günler geçiren Kim Kardashian kocasının hastaneye kaldırıldığını öğrendiği an kameraları umursamadan gözyaşlarına boğuldu.

O dönem ikili hakkında ayrılık iddiaları çıkmış; Kardashian kocasını terk ettiği ve annesinin evine yerleştiği gündeme gelmişti.

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