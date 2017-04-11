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Brad Pitt’in yeni gözdesi Sienna Miller mi?

Angelina Jolie ile boşanma sürecinde olan Brad Pitt’in İngiliz oyuncu Sienna Miller’ı yakın markajına aldığı iddia edildi

11 Nisan 2017 Salı, 15:42:50 Güncelleme: 15:45:55

Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığından bu yana adını şimdiden çapkın bekar olarak yazdırdı. En son Amerikalı oyuncu Kate Hudson ile adı anılan Brad Pitt’in şimdi de yapımcılığını üstlendiği Kayıp Şehir Z (The Lost City Z) filminin oyuncusu Sienna Miller ile flörtleştiği iddia edildi.

Kayıp Şehir Z filminin galasına ayrı ayrı gelen çiftin içeride fazlasıyla samimi olduğu ve Brad Pitt’in etrafındaki insanlara aldırmadan Sienna Miller’ın dikkatini çekmek için her şeyi yaptığı belirtildi. İki oyuncunun da boşanma aşamasında olması dikkatlerden kaçmazken Sienna Miller ve Brad Pitt Kayıp Şehir Z galasından sonra 25 kişilik bir grupla birlikte yemek yediği iddialar arasında. Restoranda çifti görenlerin açıklamasına göre Brad Pitt o akşam uzun süredir hiç olmadığı kadar keyifliydi. Sienna Miller’a yakın çevresi ise, çiftin restorana 25 kişiyle birlikte gittiğini ve Brad ile Sienna’nın sadece arkadaş olduğunu söylüyor.

İngiliz oyuncu Sienna Miller en son ‘Foxcatcher’ filminin yönetmeni Bennett Miller ile beraberdi.

 

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