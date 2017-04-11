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Yurdaer Okur
DÜNYADAN

Yurdaer Okur'un cezası belli oldu

Mart ayında KKTC'deki havalimanında 1 gram uyuşturucu ile yakalanan oyuncu Yurdaer Okur, 100 TL para cezası ile serbest kaldı

11 Nisan 2017 Salı, 17:35:47 Güncelleme: 17:41:33 İHA

Mart ayında KKTC'deki havalimanında 1 gram uyuşturucu ile yakalanan oyuncu Yurdaer Okur, 100 TL para cezası ile serbest kaldı.

Geçtiğimiz Mart ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin 1 gram uyuşturucu ile yakalanan Türkiye'nin tanınmış tiyatrocularından Yurdaer Okur, suçunu kabul etti. KKTC Lefkoşa kaza mahkemesin yapılan duruşma sonrası oyuncu Okur, suçu bir daha işlememesi kaydı ile mahkeme tarafından 100 TL para cezası verilerek oy çokluğu ile serbest kaldı.

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