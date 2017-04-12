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50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:48:59

  • 1 50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı
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    Ünlü rap’çi 50 Cent, ABD’nin Baltimore şehrinde verdiği konserde bir kadın hayranını yumrukladı. Olayın ardından hayranından özür dileyen şarkıcı, genç kadını sahnesinde misafir etti.

  • 2 50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı
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    HT Magazin'in haberine göre, ABD müzik endüstrisinin en çok kazanan isimlerinden rap’çi 50 Cent, sahnedeki skandallarına bir yenisini ekledi.

  • 3 50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı
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    ABD’nin Baltimore şehrinde sahne alan rap’çi bir ara ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi. 

  • 4 50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı
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    Bir hayranının kolunu yakalayıp kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışmasına sinirlenen 50 Cent, kadın hayranına yumruk attı.

  • 5 50 Cent, konserde bir kadın hayranını yumrukladı
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     Olayın ardından hayranından özür dileyen ve sahneye gelmesini rica eden ünlü rap’çi, konserine yumrukladığı hayranının dansları eşliğinde devam etti. 

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