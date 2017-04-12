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Maria Wilkes, Miss Universe olma yolunda

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:18:18

  • 1 Maria Wilkes, Miss Universe olma yolunda
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    İngiliz dil öğretmeni Maria Wilkes ülkesini bu yılki Miss Universe güzellik yarışmasında temsil edecek. Wilkes ayrıca bir Instagram fenomeni.

  • 2 Maria Wilkes, Miss Universe olma yolunda
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    Fransızca, Almanca ve İspanyolca dersleri veren 26 yaşındaki öğretmen, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan İngiltere’deki seçmelerde 40 farklı güzeli geride bırakarak birinci olmuş.

  • 3 Maria Wilkes, Miss Universe olma yolunda
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    Sosyal sorumluluk projelerinde de yer almayı seven Wilkes, kemik rahatsızlığı geçiren çocuklar için kurulan bir hayır kurumu için koşulara katılmış.

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    Ayrıca Wilkes, Hindistan’da intikam için yüzü asitle yakılan kadınlara yardım eden bir diğer sivil toplum derneğinde de aktif olarak çalışıyor.

  • 5 Maria Wilkes, Miss Universe olma yolunda
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