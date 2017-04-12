Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı

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Büyük bir sarsıntıyla başlayan bu evlilik ancak 10 yıl dayanabildi. Çift, 1959 yılında sona erdi. Bu arada Hefner, yayıncılık kariyerinde de hızlı adımlarla ilerliyordu. Hugh Hefner, 1989 yılında kendi dergisinin kapak güzellerinden Kimberley Conrad ile evlendi. Bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldu. Bundan sonra da bu tür evlilikler ve ilişkiler onun hayatında sıradan olaylar haline geldi.