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Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:21:56

  • 1 Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı
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    Efsane erkek dergisi Playboy’un milyoner patronu Hugh Hefner, 91. yaş günü şerefine sosyal medya hesabından birbirinden şaşırtıcı fotoğraflar paylaştı.

  • 2 Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı
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    Playboy milyoneri Hugh Hefner, 91’nci doğum günü şerefine kişisel sosyal medya hesabından göz kamaştırıcı hayatını gözler önüne seren nostaljik fotoğraflar paylaştı.

  • 3 Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı
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    Birçok yaşıtı köşesine çekilip emekliliğin keyfini sürdürdüğü bir çağda. Ama Hugh Hefner’ın çevresi hala birbirinden güzel kadınlarla çevrili ve o hayatını böyle kazanmaya devam ediyor.

  • 4 Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı
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    Geçtiğimiz hafta 91’nci yaş gününü kutlayan Playboy milyoneri, yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla, parıltılı geçen 90 yılını kutladı.

  • 5 Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı
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    Efsane erkek dergisi Playboy'un patronu Hugh Hefner.... Ve işte Hefner'in eşi tarafından aldatılan bir adamdan, dünyadaki en güzel kadınlarının gözdesi bir şöhret fabrikatörüne dönüşmesinin fotoğraflarla kısa öyküsü… Hugh Marston Hefner, ya da yakınlarının ona seslendiği adıyla Hef, 1926 yılında dünyaya gözlerini açtı.

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