Playboy milyoneri Hugh Hefner 91’nci doğum gününü böyle kutladı
12 Nisan 2017 Çarşamba, 12:21:56 | Güncelleme: 13:09:36
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Efsane erkek dergisi Playboy’un milyoner patronu Hugh Hefner, 91. yaş günü şerefine sosyal medya hesabından birbirinden şaşırtıcı fotoğraflar paylaştı.
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Playboy milyoneri Hugh Hefner, 91’nci doğum günü şerefine kişisel sosyal medya hesabından göz kamaştırıcı hayatını gözler önüne seren nostaljik fotoğraflar paylaştı.
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Birçok yaşıtı köşesine çekilip emekliliğin keyfini sürdürdüğü bir çağda. Ama Hugh Hefner’ın çevresi hala birbirinden güzel kadınlarla çevrili ve o hayatını böyle kazanmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta 91’nci yaş gününü kutlayan Playboy milyoneri, yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla, parıltılı geçen 90 yılını kutladı.
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Efsane erkek dergisi Playboy'un patronu Hugh Hefner.... Ve işte Hefner'in eşi tarafından aldatılan bir adamdan, dünyadaki en güzel kadınlarının gözdesi bir şöhret fabrikatörüne dönüşmesinin fotoğraflarla kısa öyküsü… Hugh Marston Hefner, ya da yakınlarının ona seslendiği adıyla Hef, 1926 yılında dünyaya gözlerini açtı.
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Üniversitede psikoloji, yaratıcı yazarlık ve sanat dallarında eğitim gören Hefner, bir dönem de sosyoloji ve ABD'de seks yasaları üzerine lisans yaptı.
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İş hayatına Esquire dergisinde metin yazarlığı yaparak başladı. 1952 yılında bu işten ayrıldı.
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Bir yıl sonra kısa zamanda efsane haline gelen Playboy dergisini çıkardı. Dergi de Marilyn Monroe'nun 1949 yılında çekilen efsanevi takvim pozu da yer alıyordu.
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Hefner'in çıkardığı derginin 50 yılı aşkın süredir bir efsane olarak kalmasının en önemli sebeplerinden biri onun yayıncılık anlayışı.Dergiyi kurduğu ilk yıllarda Playboy tarzındaki yayınlardan farklı olarak o dönemin güncel konularıyla ilgili makaleler, siyasi ve kültürel yazılar yayınladı.
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Hefner, Ray Bradbury'nin kaleme aldığı ve 1950'lerde kimsenin yayınlamak istemediği Fahrenheit 451 adlı kitabı da yayınladı. Bu o dönem için büyük bir cesaret örneğiydi. Kitap daha sonra François Truffaut tarafından sinemaya da uyarlandı.
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Hefner, ilk evliliğini 23 yaşındayken üniversite öğrencisi Mildred Williams ile yaptı. Çiftin iki çocuğu oldu: Christie ve David.
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Fakat Hefner sevdiği kadın ile evlenmek üzereyken tam da düğün arifesinde Mildred'ın itirafı ona kendi deyimiyle "hayatının en yıkıcı dakikalarını" yaşattı. Mildred, Hugh Hefner askerdeyken onu bir başka erkekle aldatmıştı.
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Büyük bir sarsıntıyla başlayan bu evlilik ancak 10 yıl dayanabildi. Çift, 1959 yılında sona erdi. Bu arada Hefner, yayıncılık kariyerinde de hızlı adımlarla ilerliyordu. Hugh Hefner, 1989 yılında kendi dergisinin kapak güzellerinden Kimberley Conrad ile evlendi. Bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldu. Bundan sonra da bu tür evlilikler ve ilişkiler onun hayatında sıradan olaylar haline geldi.
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Hefner görkemli malikanesinde kendisi sayesinde şöhrete kavuşan Holly Madison ve Kendra Wilkinson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda genç kadınla yaşadı.
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Kelimenin tam anlamıyla attığı her adım magazin basınında yer bulan Hefner, bu yılın ilk aylarında 19 yaşındaki ikiz kardeşler Karissa ve Kristina Shannon ile flört etmişti. 80 yaşını aşan Hefner'ın aynı anda Crystal Harris adlı Playboy kızıyla ilişkisi olduğu da iddia edildi.
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Hugh Hefner, son dönemde hareketli yaşamını bir sinema filmi haline getirmeyi planlıyor.
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Hefner'ın ilginçlikleri bu kadarla da sınırlı değil. Efsane yayıncı öldüğünde yıllar önce kendi dergisi için de poz veren Marilyn Monroe ile birlikte uyuyacak sonsuz uykusunu... Hefner, Monroe'nun mezarının yanında bulunan boş mezarı yıllar önce satın aldı..