Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus da hesabı çalınan ünlüler kervanına katıldı.
Cesur kıyafetleri ve pozlarıyla bir döneme damga vuran Cyrus'un görüntülerinden oldukça rahatsız olduğu ve yasal yollara başvuracağı iddia edildi.
Rosario Dawson ve Suki Waterhouse'un da hesaplarının çalındığı belirtildi.
Apple’ın güvenliğe bu kadar önem vermesine rağmen ünlü isimlerin iPhone tercih etmesi, hackerların en büyük saldırı kaynaklarının iOS olmasını sağlıyor.
Emma Watson ve Amanda Seyfried de fotoğrafları çalınan ünlüler arasında...