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Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 00:49:08

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus'un hesabı hacklendi. Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete yayıldı

  • 1 Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
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    Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus da hesabı çalınan ünlüler kervanına katıldı.

     

  • 2 Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
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    Cesur kıyafetleri ve pozlarıyla bir döneme damga vuran Cyrus'un görüntülerinden oldukça rahatsız olduğu ve yasal yollara başvuracağı iddia edildi.

     

  • 3 Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
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    Rosario Dawson ve Suki Waterhouse'un da hesaplarının çalındığı belirtildi.

     

  • 4 Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
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    Apple’ın güvenliğe bu kadar önem vermesine rağmen ünlü isimlerin iPhone tercih etmesi, hackerların en büyük saldırı kaynaklarının iOS olmasını sağlıyor.

     

  • 5 Miley Cyrus'un çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
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    Emma Watson ve Amanda Seyfried de fotoğrafları çalınan ünlüler arasında...

     

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