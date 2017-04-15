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Rihanna bu kez şaşırttı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 15:42:21

  • 1 Rihanna bu kez şaşırttı
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    Meksika'da tatil yapan 29 yaşındaki şarkıcı, kaldığı lüks villada havuz başı keyfi yaparken görüntülendi. Turuncu bir bikini giyen Rihanna'nın eski formunu kaybettiği daha dolgun ve kıvrımlı bir görünüme büründüğü görüldü.

  • 2 Rihanna bu kez şaşırttı
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    Güneşten korunmak için bir beyzbol şapkası takan Rihanna bir süre sonra beline de bir havlu sarıp şezlonga oturdu ve arkadaşlarıyla sohbete daldı.

  • 3 Rihanna bu kez şaşırttı
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    Rihanna'nın dolgun görüntüsü sosyal medyada da konu oldu. Bazı hayranları şişmanladığı için güzel şarkıcıyı eleştirirken bazıları da kıvrımlı hatlarıyla çok daha güzel göründüğünü belirtti.

  • 4 Rihanna bu kez şaşırttı
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