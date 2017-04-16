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Hollywood'un yıllanmış güzelleri!

16 Nisan 2017 Pazar, 03:42:05 HABERTURK.COM

Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Gazete Habertürk'ten Sema Ereren'in haberine göre yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...

  • 1 Hollywood'un yıllanmış güzelleri!
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    Julianne Moore (56)

     

    100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden. 

  • 2 Hollywood'un yıllanmış güzelleri!
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    Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor. Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...

  • 3 Hollywood'un yıllanmış güzelleri!
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    Sandra Bullock (52)

     

    Cildi hâlâ 30’larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan. 

  • 4 Hollywood'un yıllanmış güzelleri!
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    Sandra Bullock’un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bol bol elma yiyor.

  • 5 Hollywood'un yıllanmış güzelleri!
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    Monica Bellucci (52)

     

    Monica Bellucci, ağır makyajdan ve saçını çok sık yıkamaktan kaçınıyor. Doğal tonlarda makyajı tercih ediyor. 

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