Hollywood'un yıllanmış güzelleri!

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İşlenmiş gıda, şekerli içecekler hayatında hiç yok. Her yere kendisine özel çalışan Japon şefiyle gidiyor. Madonna, en önemli güzellik sırlarından birinin de düzenli uyku olduğuna dikkat çekiyor. Yabanmersinli yüz jeli ve bitkisel cilt serumları gibi doğal cilt ürünleri kullanıyor.