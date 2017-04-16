Hollywood'un yıllanmış güzelleri!

16 Nisan 2017 Pazar, 03:42:05 | Güncelleme: 04:08:16
HABERTURK.COM
Kimisi genleri, kimisi küçük güzellik sırları sayesinde neredeyse hiç
yaşlanmayan, 50 yaşını devirmiş dünyaca ünlü yıldızlar. Gazete Habertürk'ten Sema Ereren'in haberine göre yıllara meydan okuyan bu kadınlar ne yer, ne içer, yüzüne ne sürer? İşte genç görünmenin sırları...
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Julianne Moore (56)
100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden.
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Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor. Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...
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Sandra Bullock (52)
Cildi hâlâ 30’larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan.
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Sandra Bullock’un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bol bol elma yiyor.
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Monica Bellucci (52)
Monica Bellucci, ağır makyajdan ve saçını çok sık yıkamaktan kaçınıyor. Doğal tonlarda makyajı tercih ediyor.
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40 yaşından beri cildini genç gösterecek müdahaleleri hiç ihmal etmediği konuşuluyor. Arada canının istediklerini yese de abartıya kaçmıyor, çok fazla su tüketiyor ve bol bol yüzüyor.
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Demi Moore (54)
Demi Moore’un annesinden öğrendiği en önemli güzellik sırrı cildini nemsiz bırakmamak... Neme doymuş bir cildin makyaja ihtiyacının kalmayacağına inanan Moore kızlarına da bu geleneği aşılamış “Eve geç dönseniz de cildinizi neme doyurmadan yatağa girmeyin” diyormuş.
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Doğallıktan yana olan güzel yıldız özel bir etkinliğe katılmayacaksa saçını kurutmaktan bile kaçınıyor. Bir de Moore smoothie tutkunu...
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Sharon Stone (59)
Cildinin parlaklığını günde 2 kez nemlendirmesine borçlu. Güneş koruyucusunu sürmeden dışarı adım atmıyor, pilates yapıyor.
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Cildini arındırmak için sabun kullanmaktan kaçınıyor, arındırıcı suları tercih ediyor. Vakit buldukça masaja gidiyor, çok fazla adım atmaya gayret ediyor. Cildi için balık ve yumurta tüketiyor.
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Sarah Jessica Parker (52)
Eline geçen her sabunla yüzünü yıkayabildiğini ama nemlendiricisine önem verdiğini söyleyen Parker, kuşburnu yağıyla kırışıklıklarıyla savaşıyor.
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Işıltılı saçlarındaki gizemi soranlara “Gece ıslak saçla uyumak” diyor. Zorunda kalmadıkça makyaj yapmıyor, güzel görünmeyi kendine takıntı haline getirmediğinin altını çiziyor.
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Marcia Cross (55)
Makyajsızken bile yüzünde kırışıklığı görünmeyen Marcia Cross’un pahalı nemlendiricileri ve yüz maskesi olmadan bir yere gitmediği konuşuluyor.
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Güneşe çıkmıyor, kışın bile güneş koruyucuları kullanıyor. Yüzünde estetik müdahale olup olmadığı tartışılan aktrisin belirli aralıklarla yüzüne botoks ve dudaklarına dolgu yaptırdığına kesin gözüyle bakılıyor.
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Andie MacDowell (58)
Andie MacDowell’ın estetik müdahalelere karşı olan yıldızlardan olduğu bilinir. Belirli aralıklarla evinde hindistancevizi yağı ve tuzla peeling ve günde 1 saat egzersiz yapıyor.
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Sabahları hindistancevizi suyu içmeyi ihmal etmiyor. Bir çikolata tutkunu olduğundan aşırıya kaçmamak şartıyla her gün çikolata yiyor.
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Elizabeth Hurley (51)
Hurley, cildindeki toksinlerden arınmanın yolunun sudan geçtiğine inanıyor. Güne büyük bir bardak ılık su içmeden başlamıyor, çantasında su taşıyor. Arada soğuk suyla duş alıyor.
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Bronzlaşmaktan kaçınıyor. Spor yapmaktan çok hoşlanmıyor ama günde 30 dakika yürüyor. Sofrasından balık, esmer pirinç, sebze çorbası eksik olmuyor.
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Madonna (58)
Dünyanın en seksi kadınlarından Madonna’nın gençlik iksiri spor... Haftada 6 gün egzersiz yapıyor, özel beslenme programından dışarı çıkmıyor.
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İşlenmiş gıda, şekerli içecekler hayatında hiç yok. Her yere kendisine özel çalışan Japon şefiyle gidiyor. Madonna, en önemli güzellik sırlarından birinin de düzenli uyku olduğuna dikkat çekiyor. Yabanmersinli yüz jeli ve bitkisel cilt serumları gibi doğal cilt ürünleri kullanıyor.