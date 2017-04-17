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Brad Pitt, Angelina Jolie
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Brad Pitt öfkeden deliye döndü

Önce 6 çocuklarının velayeti için mücadele veren, daha sonra uzlaşma sağlayan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin arası yine açıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:27:30 Güncelleme: 12:32:18

Angelina Jolie, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak İsviçre'ye gittiğinde çocuklarını Londra'da bakıcılarıyla birlikte bıraktı. Bakıcı, 8 yaşındaki ikizler Vivienne ile Knox'ı Hyde Park'a götürdü.

Radaronline'ın haberine göre; Gezinti sırasında aniden düşen Vivienne, başını demir korkuluklara çarptı. Alnından yaralanan küçük kızın, yaklaşık 10 dakika düştüğü yerde kalıp ayağa kalkamadığı öğrenildi.

Kaza olduğu anda ikizlerin bakıcısı, Knox ile birlikte kiralık bir bisikletle parkta gezinti yapıyordu. Tanıkların ifadesine göre, 8 yaşındaki Knox'ı tehlikeli olmasına rağmen bisikletin gidonuna oturtmuştu.

Olayı duyan Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'ye ateş püskürdü. 53 yaşındaki aktörün, yakın çevresine, "Çocuklarım çok daha büyük bir zarar görebilirdi" dediği belirtildi. Bu kaza nedeniyle ABD'li oyuncunun, çocuklarının velayeti konusunda yeni bir mücadeleye başlayabileceği iddia edildi.

 

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