Dosso Dossi Fashion Show kadrosuna, Izabel Goulart da dahil oldu

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Hikmet Eraslan, “Gerek modellerimizle, gerek görsel şovumuzla çok ses getirecek bir etkinlik hazırlıyoruz. Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros ve Izabel Goulart'a, Rusya'nın ünlü isimleri Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva eşlik edecek. Bu şov Türkiye'de bir ilk olacak ve uzun süre konuşulacak" dedi.