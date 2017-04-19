Model ve oyuncu Katie Price, Instagram hesabından doğum yapmadan 5 dakika önceki fotoğrafını paylaştı.

İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, instagram'da doğum yapmadan 5 dakika önceki fotoğrafını paylaştı.



Beş çocuk annesi Katie Price, Instagram'daki 1.5 milyon takipçisine büyük bir sürpriz yaptı.

Geçmişe dönük bir dizi fotoğraf paylaşan Price, kızı Bunny'yi doğurmadan 5 dakika önce çekilmiş bir kareyi paylaşmayı da ihmal etmedi. 38 yaşındaki seksi modelin iç çamaşırı giymediği bu fotoğraf yaklaşık 20 bin beğeni aldı.

Aile albümüne dalan Katie, sosyal medya hesabından çocuklarının ve ailesinin pek çok fotoğrafını yayımladı.