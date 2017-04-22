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Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi

21 Nisan 2017 Cuma, 16:05:06

  • 1 Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi
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    Şarkıcı Robin Thicke’nin sevgilisi April Love Geary, Maldivlerdeki tatilinde yine seksi pozlar vermeyi ihmal etmedi.

  • 2 Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi
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    22 yaşındaki April Love Geary, sevgilisi Robin Thicke’ın tüm engellemelerine karşın sosyal medya hesaplarından seksi fotoğraflar paylaşmayı durdurmuyor.

  • 3 Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi
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    Bunun son örneği ise Geary’nin Maldivlerdeki tatilinde gerçekleşti. 40 yaşındaki Thicke ile bir süredir birlikte olan Geary, hayranlarını sevindirirken, sevgilisini üzdü.

  • 4 Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi
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    Instagram’da 111 bin takipçisi olan Geary, son paylaşımları ile bu sayıyı katlayacağa benziyor.

  • 5 Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi
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    Robin Thicke iki yıl önce karısından boşanarak April Love Geary ile birlikte olmaya başlamıştı.

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