Robin Thicke sevgilisine söz dinletemedi

Şarkıcı Robin Thicke’nin sevgilisi April Love Geary, Maldivlerdeki tatilinde yine seksi pozlar vermeyi ihmal etmedi.
22 yaşındaki April Love Geary, sevgilisi Robin Thicke’ın tüm engellemelerine karşın sosyal medya hesaplarından seksi fotoğraflar paylaşmayı durdurmuyor.
Bunun son örneği ise Geary’nin Maldivlerdeki tatilinde gerçekleşti. 40 yaşındaki Thicke ile bir süredir birlikte olan Geary, hayranlarını sevindirirken, sevgilisini üzdü.
Instagram’da 111 bin takipçisi olan Geary, son paylaşımları ile bu sayıyı katlayacağa benziyor.
Robin Thicke iki yıl önce karısından boşanarak April Love Geary ile birlikte olmaya başlamıştı.