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Cara Delevingne
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Cara Delevingne, saçlarını kısacık kestirdi

Stiliyle çoğu trende öncülük eden Cara Delevingne yeni saç modeliyle hayranlarının beğenisini topladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:26:19 Güncelleme: 16:27:58

Podyumlardan beyazperdeye transfer olan Cara Delevingne cesur hareketlerinden vazgeçmiyor. Söz konusu stil olunca yaratıcılıkta sınır tanımayan Cara Delevingne yeni film projesi için saçını kısacık kestirdi.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez platin sarısı saçlarının fotoğrafını paylaşarak hayranlarını heyecanlandıran Cara şimdi de yeni saç kesimiyle gündemde. Life In A Year filminin çekimleri için onunla özleşen uzun kumral saçlarını kısacık kestiren Cara’nın yeni saç modeli herkes tarafından büyük beğeni topladı.

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