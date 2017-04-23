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Lorraine Gilles: Mel B ve kocası ile üçlü ilişkiye girdim

23 Nisan 2017 Pazar, 17:01:10

  • 1 Lorraine Gilles: Mel B ve kocası ile üçlü ilişkiye girdim
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    Spice Girl müzik grubu üyesi ünlü şarkıcı Mel B'nin Alman hizmetçisi, Mel B ve kocası Stephen Belafonte'la 7 yıl üçlü cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

  • 2 Lorraine Gilles: Mel B ve kocası ile üçlü ilişkiye girdim
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    Dünya, Spice Girl müzik grubu üyesi Mel B'nin, Alman hizmetçisinin yaptığı skandal itirafı konuşuyor.

  • 3 Lorraine Gilles: Mel B ve kocası ile üçlü ilişkiye girdim
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    ÜÇLÜ CİNSEL İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ
    Mel B'nin 26 yaşındaki Alman hizmetçisi Lorraine Gilles, yedi yıl boyunca çift ile beraber üçlü cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti.

  • 4 Lorraine Gilles: Mel B ve kocası ile üçlü ilişkiye girdim
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    MEL B'NİN KOCASINDAN HAMİLE KALDIĞI İDDİASINI REDDETTİ
    Gilles, ayrıca Mel B'nin kocası ile gizli ilişki yaşadığı ve Stephen'den hamile kaldığı iddialarını reddetti.

  • 5 Lorraine Gilles: Mel B ve kocası ile üçlü ilişkiye girdim
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    KÜRTAJ İÇİN MEL B YARDIM ETMİŞ
    Öte yandan Gillies, bir gecelik ilişki sonrası hamile kaldığını ve kürtaj için Mel B'nin kendisine yardımcı olduğunu söyledi. (Makaron)

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