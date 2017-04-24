Instagram'dan servet kazandılar!

ABD'de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu Instagram kullanan ünlülerin ve çok takipçisi olan hesapların, bir ürünün ya da bir markanın reklamını yapmaları halinde bunu açıkça beyan etmeleri gerektiği uyarısını yapmıştı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre komisyon, uyarılan isimleri açıklamamıştı. Ancak takipçi sayısı ile doğru orantılı olarak birçok ünlü isim sayfalarında anlaştıkları markaların ürünlerini paylaşıyor.
Instagram'da reklam ürünü kullanmayı birnevi ek gelir fırsatına çeviren ünlüler arasına Beyonce, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Cara Delevingne, Selena Gomez, Suki Waterhouse ve Gigi Hadid de bulunuyor. Ancak markalar bu ücretlerin karşılığını fazlasıyla alıyor. Örneğin Jenner'ın Louis Vuitton'a ait çizmeleri giydiği fotoğrafı birkaç günde 3 milyon beğeni aldı. İşte dünyaca ünlü isimlerin Instagram tarifeleri.
Beyonce
99.1 milyon takipçi
Tek paylaşıma 1 milyon dolar
Selena Gomez
116 milyon takipçi
Tek paylaşıma 641 bin dolar