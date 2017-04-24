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Instagram'dan servet kazandılar!

24 Nisan 2017 Pazartesi, 03:16:50 HABERTURK.COM

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, ünlüler için en karlı mecralardan biri haline geldi. Kar o kadar büyük ki, örneğin Beyonce tek paylaşım için 1 milyon dolar alıyor

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    ABD'de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu Instagram kullanan ünlülerin ve çok takipçisi olan hesapların, bir ürünün ya da bir markanın reklamını  yapmaları halinde bunu açıkça beyan etmeleri gerektiği uyarısını yapmıştı. 

  • 2 Instagram'dan servet kazandılar!
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre komisyon, uyarılan isimleri açıklamamıştı. Ancak takipçi sayısı ile doğru orantılı olarak birçok ünlü isim sayfalarında anlaştıkları markaların ürünlerini paylaşıyor.

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    Instagram'da reklam ürünü kullanmayı birnevi ek gelir fırsatına çeviren ünlüler arasına Beyonce, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Cara Delevingne, Selena Gomez, Suki Waterhouse ve Gigi Hadid de bulunuyor. Ancak markalar bu ücretlerin karşılığını fazlasıyla alıyor. Örneğin Jenner'ın Louis Vuitton'a ait çizmeleri giydiği fotoğrafı birkaç günde 3 milyon beğeni aldı. İşte dünyaca ünlü isimlerin Instagram tarifeleri.

  • 4 Instagram'dan servet kazandılar!
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    Beyonce

    99.1 milyon takipçi

     

    Tek paylaşıma 1 milyon dolar

  • 5 Instagram'dan servet kazandılar!
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    Selena Gomez

    116 milyon takipçi

     

    Tek paylaşıma 641 bin dolar

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