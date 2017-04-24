DÜNYADAN
40 yaş ve üzeri en güzel ünlü kadınlar
24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:56:43 | Güncelleme: 12:09:31
-
1
-
2
-
3
3
|
70
Yonca Evcimik (53 yaşında)
-
4
4
|
70
Yonca Evcimik (53 yaşında)
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
9
|
70
Hande Ataizi (43 yaşında)
-
10
10
|
70
Hande Ataizi (43 yaşında)
-
11
11
|
70
Jennifer Lopez (47 yaşında)
-
12
12
|
70
Jennifer Lopez (47 yaşında)
-
13
-
14
-
15
15
|
70
Charlize Theron (41 yaşında)
-
16
16
|
70
Charlize Theron (41 yaşında)
-
17
-
18
-
19
19
|
70
Hatice Aslan (55 yaşında)
-
20
20
|
70
Hatice Aslan (55 yaşında)
-
21
-
22
-
23
23
|
70
Gülben Ergen (44 yaşında )
-
24
24
|
70
Gülben Ergen (44 yaşında )
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
31
|
70
Julia Roberts (49 yaşında)
-
32
32
|
70
Julia Roberts (49 yaşında)
-
33
33
|
70
Nebahat Çehre (73 yaşında)
-
34
34
|
70
Nebahat Çehre (73 yaşında)
-
35
-
36
-
37
37
|
70
Ayşegül Aldinç (59 yaşında)
-
38
38
|
70
Ayşegül Aldinç (59 yaşında)
-
39
39
|
70
Carmen Electra (44 yaşında)
-
40
40
|
70
Carmen Electra (44 yaşında)
-
41
41
|
70
Pamela Anderson (49 yaşında)
-
42
42
|
70
Pamela Anderson (49 yaşında)
-
43
43
|
70
Angelina Jolie (41 yaşında)
-
44
44
|
70
Angelina Jolie (41 yaşında)
-
45
45
|
70
Sofia Vergara (44 yaşında)
-
46
46
|
70
Sofia Vergara (44 yaşında)
-
47
47
|
70
Nurgül Yeşilçay (41 yaşında)
-
48
48
|
70
Nurgül Yeşilçay (41 yaşında)
-
49
49
|
70
Monica Bellucci (52 yaşında)
-
50
50
|
70
Monica Bellucci (52 yaşında)
-
51
51
|
70
Tuğba Ekinci (40 yaşında)
-
52
52
|
70
Tuğba Ekinci (40 yaşında)
-
53
53
|
70
Burcu Esmersoy (40 yaşında)
-
54
54
|
70
Burcu Esmersoy (40 yaşında)
-
55
55
|
70
Ebru Cündübeyoğlu (42 yaşında)
-
56
56
|
70
Ebru Cündübeyoğlu (42 yaşında)
-
57
57
|
70
Şebnem Dönmez (42 yaşında)
-
58
58
|
70
Şebnem Dönmez (42 yaşında)
-
59
59
|
70
Şenay Gürler (50 yaşında)
-
60
60
|
70
Şenay Gürler (50 yaşında)
-
61
61
|
70
Zerrin Tekindor (52 yaşında)
-
62
62
|
70
Zerrin Tekindor (52 yaşında)
-
63
63
|
70
Seren Serengil (46 yaşında)
-
64
64
|
70
Seren Serengil (46 yaşında)
-
65
65
|
70
Sandra Bullock (52 yaşında)
-
66
66
|
70
Sandra Bullock (52 yaşında)
-
67
67
|
70
Eva Longoria (42 yaşında)
-
68
68
|
70
Eva Longoria (42 yaşında)
-
69
69
|
70
Jennifer Aniston (48 yaşında)
-
70
70
|
70
Jennifer Aniston (48 yaşında)