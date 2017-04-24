Amber Heard, teknoloji milyarderiyle ilişkisini doğruladı

Johnny Depp’le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk’la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı. Romantik bir akşam yemeğinde çekildiği anlaşılan fotoğrafta, Musk’ın yanağındaki öpücük izi dikkatlerden kaçmadı. Yemek öncesi, ikilinin, Heard’ın Aquaman filminin çekimlerinin sürdüğü Avustralya’da el ele görüldükleri öğrenildi.

Heard ve Musk’ın geçen yıl Temmuz ayından beri birlikte olduğu bilinse de bu, kamuya açık alanda birlikte verdikleri ilk görüntü olma özelliği taşıyor. Heard’ın babası David Heard geçen hafta İngiliz Grazia dergisine konuşarak, “Amber ve Elon ciddi bir ilişki yaşıyorlar. Amber evlenmek istiyor. İstedikleri şeylerden biri aile kurmak ve bunun için plan yapıyorlar” demişti.

Amber Heard, Johnny Depp’ten ocak ayında boşanırken, Elon Musk ise ikinci kez evlendiği Talulah Rley’den 2014’te boşandı.