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Elton John
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Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi

İngiliz şarkıcı Elton John'un Güney Amerika turnesinde "ölümcül etkiye sahip bir bakteri" kaptığı ve turneyi yarıda keserek ülkesine döndüğü bildirildi

25 Nisan 2017 Salı, 10:49:02 Güncelleme: 10:52:14 AA

John'un menajeri, Güney Amerika turnesinin sonunda kaptığı bakteri nedeniyle iki gün yoğun bakımda tutulan John'un, tedavi için İngiltere'ye dönmek  zorunda kaldığını söyledi.

İngiliz şarkıcının gelecek 2 hafta boyunca ABD'de vermesi planlanan 9  konserinin iptal edildiği de belirtildi.

Elton John'un kaptığı bakterinin niteliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, 70 yaşındaki şarkıcının 3 Haziran'dan sonra sahnelere döneceği ifade  edildi.

"Sir" unvanına sahip İngiliz şarkıcı, dünya çapında 200 milyonu bulan albüm satışıyla popüler müzik tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

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