DÜNYADAN
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
DÜNYADAN

Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı

25 Nisan 2017 Salı, 17:22:29

  • 1 Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı
    1 | 14

    Modelliğe ara verdikten sonra sinema sektörüne yönelen Cara Delevingne'in son hali sevenlerini şaşırttı. Podyumlardan beyazperdeye transfer olan Cara Delevingne cesur hareketlerinden vazgeçmiyor.

  • 2 Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı
    2 | 14

    Söz konusu stil olunca yaratıcılıkta sınır tanımayan Cara Delevingne yeni film projesi için saçını önce kısacık kestirdi. Daha bu haliyle gündemdeyken saçlarını tamamen traş eden genç oyuncu herkesi şoke etti.

  • 3 Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı
    3 | 14

    Geçtiğimiz aylarda ilk kez platin sarısı saçlarının fotoğrafını paylaşarak hayranlarını heyecanlandıran Cara şimdi de yeni saç kesimiyle gündemde.

  • 4 Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı
    4 | 14

    'Life In A Year' filminin çekimleri için onunla özleşen uzun kumral saçlarını tamamen kazıtan ünlü model Cara'nın yeni saç modeli herkes tarafından büyük beğeni topladı.

  • 5 Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı
    5 | 14

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000