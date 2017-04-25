Cara Delevingne'in son hali görenleri şaşırttı

Modelliğe ara verdikten sonra sinema sektörüne yönelen Cara Delevingne'in son hali sevenlerini şaşırttı. Podyumlardan beyazperdeye transfer olan Cara Delevingne cesur hareketlerinden vazgeçmiyor.
Söz konusu stil olunca yaratıcılıkta sınır tanımayan Cara Delevingne yeni film projesi için saçını önce kısacık kestirdi. Daha bu haliyle gündemdeyken saçlarını tamamen traş eden genç oyuncu herkesi şoke etti.
Geçtiğimiz aylarda ilk kez platin sarısı saçlarının fotoğrafını paylaşarak hayranlarını heyecanlandıran Cara şimdi de yeni saç kesimiyle gündemde.
'Life In A Year' filminin çekimleri için onunla özleşen uzun kumral saçlarını tamamen kazıtan ünlü model Cara'nın yeni saç modeli herkes tarafından büyük beğeni topladı.