Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu

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İngiltere'de yayınlanan Good Morning Britain (Günaydın Britanya) programının sunucusu Susanna Reid ise magazin gündemine bomba gibi düşen bu görüntüler hakkında "Kim Kardashian, dürüst davranmış. Bunlar halka gösterilmek için çekilmiş fotoğraflar değil. Kim Kardashian gerçekte tam da böyle görünüyor" dedi. Reid, Kardashian'ın "Muhteşem" göründüğünü de belirtti.