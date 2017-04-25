Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu

Gösteri dünyasının her yaptığı olay olan ünlülerinden Kim Kardashian'ın photoshop'suz bikinili pozları da ortalığı sarstı.
Kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline giden 36 yaşındaki Kardashian'ın paparazziler tarafından çekilen bikinili pozları magazin basınına yansıdı.
Ondan sonra da dış görünüşüne büyük özen gösteren hatta zayıf olabilmek uğruna neredeyse yarı aç yaşayan Kardashian'ın bu görüntüsü ile ilgili yorumlar ardı ardına geldi.
Estetik cerrahi de dahil formda görünmek için her yöntemi deneyen Kardashian'ın karın kasları konusunda amacına ulaşsa da basen bölgesindeki selülitlere bir türlü çözüm bulamadığı gözden kaçmadı.
Kardashian'ın her fırsatta "doğal" olduğunu söylediği kalçası da bu konudaki kuşkuları bir kez daha gün yüzüne çıkardı.