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Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu

25 Nisan 2017 Salı, 17:29:35

  • 1 Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu
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    Gösteri dünyasının her yaptığı olay olan ünlülerinden Kim Kardashian'ın photoshop'suz bikinili pozları da ortalığı sarstı.

  • 2 Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu
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    Kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline giden 36 yaşındaki Kardashian'ın paparazziler tarafından çekilen bikinili pozları magazin basınına yansıdı. 

  • 3 Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu
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    Ondan sonra da dış görünüşüne büyük özen gösteren hatta zayıf olabilmek uğruna neredeyse yarı aç yaşayan Kardashian'ın bu görüntüsü ile ilgili yorumlar ardı ardına geldi.

  • 4 Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu
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    Estetik cerrahi de dahil formda görünmek için her yöntemi deneyen Kardashian'ın karın kasları konusunda amacına ulaşsa da basen bölgesindeki selülitlere bir türlü çözüm bulamadığı gözden kaçmadı.

  • 5 Kim Kardashian'ın doğal pozları olay oldu
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    Kardashian'ın her fırsatta "doğal" olduğunu söylediği kalçası da bu konudaki kuşkuları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 

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