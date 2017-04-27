Bill Cosby artık görme engelli

50’den fazla kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve hakkındaki iddiaları reddeden ABD’li komedyen ve oyuncu Bill Cosby, gözlerinin artık hiç görmediğini açıkladı.
İki yıldan uzun bir süredir sessizliğini koruyan, ilk röportajını NNPA Newswire’a veren Bill Cosby, artık tamamen görme engelli olduğunu anlattı.
79 yaşındaki oyuncu, iki yıl kadar önce bir sabah uyandığını ve karısına “Göremiyorum” dediğini anlattı. Durumuyla ilgili doktorların da bir şey yapamadığını söyledi.
Cosby ile uzun yıllardır çalışan halkla ilişkiler uzmanı Andrew Wyatt, “Performans yapacağı zaman, saatler öncesinde sahne arkasından sahnedeki sandalyesine kadar kocaman bir sarı şerit çizip prova yapmasını sağlardık” açıklamasını yaptı.
Cosby, Aralık 2015’te, uyuşturucu kullanmak ve eski bir Temple Üniversitesi çalışanı olan Andrea Constand’a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanınca sahne performansı yapmayı bıraktı.