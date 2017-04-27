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Bill Cosby artık görme engelli

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:37:09

  • 1 Bill Cosby artık görme engelli
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    50’den fazla kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve hakkındaki iddiaları reddeden ABD’li komedyen ve oyuncu Bill Cosby, gözlerinin artık hiç görmediğini açıkladı.

  • 2 Bill Cosby artık görme engelli
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    İki yıldan uzun bir süredir sessizliğini koruyan, ilk röportajını NNPA Newswire’a veren Bill Cosby, artık tamamen görme engelli olduğunu anlattı.

  • 3 Bill Cosby artık görme engelli
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    79 yaşındaki oyuncu, iki yıl kadar önce bir sabah uyandığını ve karısına “Göremiyorum” dediğini anlattı. Durumuyla ilgili doktorların da bir şey yapamadığını söyledi.

  • 4 Bill Cosby artık görme engelli
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    Cosby ile uzun yıllardır çalışan halkla ilişkiler uzmanı Andrew Wyatt, “Performans yapacağı zaman, saatler öncesinde sahne arkasından sahnedeki sandalyesine kadar kocaman bir sarı şerit çizip prova yapmasını sağlardık” açıklamasını yaptı.

  • 5 Bill Cosby artık görme engelli
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    Cosby, Aralık 2015’te, uyuşturucu kullanmak ve eski bir Temple Üniversitesi çalışanı olan Andrea Constand’a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanınca sahne performansı yapmayı bıraktı.

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