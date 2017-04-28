Uzun bir süre beraberlik yaşadığı Irina Shayk'la Ocak 2015'te yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun hala aşk acısı çektiği iddia edildi.

Futbolu ve attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cristiano Ronaldo, bu sezon özellikle La Liga'da başarısız bir grafik çizdi. Portekizli futbolcunun, yeni aşkı Georgina Rodriguez'le sıradan bir mutluluk yaşadığı bu ilişkinin de geçici olduğu belirtildi.

Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra Hollywood'un ünlü oyuncusu Bradley Cooper'la aşk yaşayan ve kısa bir süre önce anne olan Irina Shayk ise hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. (Takvim)