Deniz Akalın-Andrea Agnelli çiftinin kızı oldu

İtalya bu haberi konuşuyor... Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk güzel Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmiş, olay günlerce manşetleri süslemişti.



Sabah'ın haberine göre; Andrea Agnelli'nin yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Türk sevgilisi Deniz Akalın, geçtiğimiz günlerde İtalya'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan kızlarına Livia Selin adını verdi. Andrea Agnelli'nin eski eşinden iki, Deniz Akalın'ın ise eski kocasından bir çocuğu bulunuyor.

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