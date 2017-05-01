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Doktor Rollings, "Eğer kalçanızda selülit varsa ve operasyon geçirmek istiyorsanız, şunu söyleyebilirim ki operasyondan sonra da selülitleriniz olmaya devam edecektir. Kalçanızı büyütmek için bıçak altına yatmayı düşünüyorsanız bunu göz önüne almanız, ya da Kim Kardashian'da olduğu gibi böyle kötü bir görüntüye razı olmanız gerekir" dedi.