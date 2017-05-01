Geçmişte Kardashian'ın kalçasını da neşterden geçirdiği ileri sürülen estetik cerrah Aaron Rollings, Kardashian'ın kalçası hakkında, "büyük hatta çok büyük" ifadesini kullandı ve havası sönmüş balona benzetti.
Doktor Aaron Rollings, kalçasında hiç estetik müdahale olmadığını ileri süren Kim Kardashian'ı yalanlayan bir başka açıklama da yaptı.
Doktor Rollings, "Eğer kalçanızda selülit varsa ve operasyon geçirmek istiyorsanız, şunu söyleyebilirim ki operasyondan sonra da selülitleriniz olmaya devam edecektir. Kalçanızı büyütmek için bıçak altına yatmayı düşünüyorsanız bunu göz önüne almanız, ya da Kim Kardashian'da olduğu gibi böyle kötü bir görüntüye razı olmanız gerekir" dedi.
Rollings ayrıca, "Kim'in bel bölgesinden yağ alınarak kalçasına enjekte edilmiş. Bu uygulama bir bölgenin incelmesini sağlarken başka bir bölgenin de aşırı yağlanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı. Kim Kardashian'ın iki çocuk dünyaya getirdiğini de sözlerine ekleyen Rollings, bu süreçteki kilo alıp vermelerin de TV yıldızının görüntüsünü etkilediğini söyledi.
Doktor Rollings, Kardashian'ın kalçasının havası kaçmış, sönmek üzere olan bir balona benzediğini söyleyerek, "Her şey Kim'e karşı gibi görünüyor. Yani yapacak fazla bir şey yok. Bu görüntüyü sadece fotoşop dahil bazı teknik uygulamalar düzgün gösterebilir" dedi.