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George-Amal Clooney doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı

02 Mayıs 2017 Salı, 03:27:14 HABERTURK.COM

Hollywood’un gözde çifti George-Amal Clooney, ikiz bebeklerinin doğumu için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Çift hastanedeki doğum bölümünü de kapatıyor

  • 1 George-Amal Cloone doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı
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    Oscar ödüllü ABD’li aktör George Clooney (55) ve uluslararası insan hakları avukatı olan Lübnanlı eşi Amal (39) bir süre önce ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu. 

  • 2 George-Amal Cloone doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre Clooney’nin bebekler gelmeden çocukları ve eşinin sağlığı ve rahatlığı adına her şeyi şimdiden düşündüğü ve buna özel 1.3 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

  • 3 George-Amal Cloone doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı
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    Amerikan magazin sitesi Radar Online’ın haberine göre, çiftin yakın arkadaşı eski topmodel Cindy Crawford, gelecek aylarda bir kız bir de oğlan çocukları dünyaya gelecek olan Clooney çiftinin muhtemel sağlık risklerini göz ardı etmeyeceklerini belirtti. 

  • 4 George-Amal Cloone doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı
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    Toplam serveti 180 milyon dolar olan George Clooney’nin bebekleri için çok heyecanlandığı ifade edildi.

  • 5 George-Amal Cloone doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı
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    Nelere para harcanacak?

    Doğum masrafları ve doktor ücreti.

     

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