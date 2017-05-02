George-Amal Clooney doğum için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı

Oscar ödüllü ABD’li aktör George Clooney (55) ve uluslararası insan hakları avukatı olan Lübnanlı eşi Amal (39) bir süre önce ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Clooney’nin bebekler gelmeden çocukları ve eşinin sağlığı ve rahatlığı adına her şeyi şimdiden düşündüğü ve buna özel 1.3 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı öğrenildi.
Amerikan magazin sitesi Radar Online’ın haberine göre, çiftin yakın arkadaşı eski topmodel Cindy Crawford, gelecek aylarda bir kız bir de oğlan çocukları dünyaya gelecek olan Clooney çiftinin muhtemel sağlık risklerini göz ardı etmeyeceklerini belirtti.
Toplam serveti 180 milyon dolar olan George Clooney’nin bebekleri için çok heyecanlandığı ifade edildi.
Nelere para harcanacak?
Doğum masrafları ve doktor ücreti.