Şimdilerde 50’lı yaşlarında olan bir kadın, 14 yaşındayken Tom Jones’un kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kadın, konser sonrası imza almak için Jones’un yanına gittiğini, şarkıcının kendisine içki verdiğini ve tecavüz ettiğini ileri sürdü.



Olay esnasında Jones’un, “Sakinleş, sakinleşirsen canın acımayacak” sözlerinin hala kulaklarında yankılandığını söyleyen kadın, olayı ailesinden ve arkadaşlarından yıllarca sakladığını anlattı.



Uzun yıllar travma etkisi yaşadığını söyleyen kadın, hala erkeklerle normal ilişki yaşayamadığını da belirtti. Olayla ilgili Ağustos 2014’te açılan soruşturma, altı ay sonra kapanmıştı. Ancak geçen ay yeniden soruşturma başlatıldı.

Olayı yargıya taşıyan kadın, "Hala erkeklere yaklaşamıyorum" dedi.