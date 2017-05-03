Brad Pitt ayrılık konusunda ilk kez konuştu

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Altı çocuklu mutlu yuvası Angelina Jolie'nin açtığı boşanma davasıyla dağılan Brad Pitt, bu süreçte yaşadıklarını GQ dergisine anlattı. Dergi için verdiği kapak pozlarında kelimenin tam anlamıyla "eriyip bittiği" dikkat çeken Pitt, ayrılık konusunda kendini suçladığını da itiraf etti.