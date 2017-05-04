Mariah Carey dağıldı!

Mariah Carey, önceki akşam eski kocası Nick Cannon'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grupla bir partiye katıldı. Siyah mini bir elbise giyen Carey, meraklı bakışları üzeridne topladı.
Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen 47 yaşındaki Mariah Carey, yardım alarak aracına götürüldü. Bazıları onun bu görüntüsünü partiye bağlarken bazıları da ünlü şarkıcının orta yaş krizine girdiğini ileri sürdü.
Aşk hayatında ardı ardına hayal kırıklıkları yaşayan Carey'nin yakın çevresi, ünlü şarkıcının Tanaka'dan ayrıldıktan sonra artı hiçbir şeyi umursamadığını söylüyor.
İnternetteki radar.online sitesine konuşan bir kaynak, "Mariah, sanki 20'li yaşlarındaymış gibi davranıyor. Durmadan partilere gidiyor" diye konuştu.
İlk evliliğini 1993 yılında Tommy Mottola ile yapan Mariah Carey, 2008 ile 206 arasında da Nick Cannon ile evlendi. İkiz bebeklerine rağmen çift boşandı. Mariah Carey, Avustralyalı işadamı James Packer ile bir süre nişanlı kaldı. Çiftin düğün töreninin yapılacağı mekan bile belirlendiği sırada Carey ve Packer yollarını ayırdı.