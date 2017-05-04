Mariah Carey dağıldı!

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İlk evliliğini 1993 yılında Tommy Mottola ile yapan Mariah Carey, 2008 ile 206 arasında da Nick Cannon ile evlendi. İkiz bebeklerine rağmen çift boşandı. Mariah Carey, Avustralyalı işadamı James Packer ile bir süre nişanlı kaldı. Çiftin düğün töreninin yapılacağı mekan bile belirlendiği sırada Carey ve Packer yollarını ayırdı.