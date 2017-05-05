Sophie Brussaux'dan flaş iddia: Drake'ten hamileyim

30 yaşındaki şarkıcının, Lopez ile aşk yaşadığı dönemde Sophie Brussaux ile birlikte olduğu iddia edildi.

Sophie Brussaux, TMZ'ye yaptığı açıklamada, Drake'ten hamile olduğunu söyledi. 27 yaşındaki porno yıldızının, iki avukat tuttuğu ve ünlü şarkıcının çocuğuna sahip çıkması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre; 3,5 aylık hamile olan porno yıldızının elinde, Drake ile aralarında geçen çocuk tartışmasına dair mesajlar bulunuyor. Mesajlarda hamile olduğunu söyleyen Sophie Brussaux'ya, ünlü şarkıcının kürtaj yaptırması için baskıda bulunduğu, çocuğun doğması konusundaki ısrar üzerine ise para için hamilelik kozunu kullandığını söylediği belirtildi.

Drake'in basın sözcüsü, şarkıcının bebeğin babası çıkması durumunda gerekeni yapacağını, ama iddiayı ortaya atan ismin geçmişinin bu konuda soru işareti yarattığını vurgularken, daha önce de benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarının altını çizdi.

İddialar doğru çıkarsa 30 yaşındaki şarkıcının, Jennifer Lopez'i, hamile olduğunu söyleyen porno yıldızıyla aldattığı da ortaya çıkacak. Zira Sophie'nin hamile kalma tarihi, o dönemde Jennifer Lopez'le aşk yaşayan Drake ile Amsterdam'da beraber görüntülendikleri zamana denk geliyor.