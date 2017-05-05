Pirelli 2018 takvimi
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Pirelli 2018 takviminin fotoğrafçısı belli oldu

Pirelli 2018 takvimi çekimleri için İngiliz fotoğraf sanatçısı Tim Walker'ı seçti. Haftaya İngiltere'de gerçekleştirilecek çekimlerin konsepti ve çekime katılacak isimler gizli tutuluyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 16:21:34 Güncelleme: 16:41:04

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminin yeni sayısının çekimleri, İngiliz fotoğraf sanatçısı Tim Walker tarafından haftaya Londra'da gerçekleştirilecek.

Pirelli Takvimi’nin 45. Sayısının fotoğraf çekimleri, hayal gücünü altüst eden sürrealist moda fotoğraflarıyla bilinen İngiltere'nin en ünlü moda fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker tarafından gerçekleştirilecek. Çekimleri haftaya Londra'da yapılacak olan takvimin konsept ve çekime katılacak isimler sır olarak tutuluyor.

1970 yılında Londra'da doğan Walker, 25 yaşında ilk moda temalı çekimlerini Vogue için çekti. Gerçek üstü hikayeleri harikulade sahneleme yeteneği ve romantik motifleri onu diğer fotoğrafçılardan ayırt eden özellikleri arasında yer alıyor.

On yıldan uzun bir süredir her ay Vogue okuyucuları ile fotoğraflarını buluşturan Tim Walker, ayrıca derginin İngiliz, İtalyan ve Amerikan yayınlarının yanı sıra W Magazine ve LOVE Magazine için de fotoğraf çekiyor. Walker'ın eserleri birçok güzel sanatlar müzesinde ve galerilerde yer alıyor.

Pirelli 2017 Takvimi, 1996 ve 2002 yıllarında da Pirelli Takvimi fotoğrafçısı seçilen dünyaca ünlü Alman fotoğraf sanatçısı Peter Lindbergh tarafından çekilmişti. Çekimlerde Kate Winslet, Helen Mirren, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Julianne Moore ve Uma Thurman'ın da içinde yer aldığı 13 ünlü kadın yer almıştı.

TIM WALKER HAKKINDA

Tim Walker’ın fotoğrafları on yıldan uzun bir zamandır Vogue okuyucularını her sayıda büyülemeye devam ediyor. Görkemli sahneler ve romantik motifler, Walker’ın başkalarına benzemeyen farklı stilini karakterize ediyor. 15 yıldır fotoğrafa odaklanan Walker, son yıllarda hareketli filmler de çekiyor.

1970’de İngiltere’de doğan Walker’ın fotoğraf merakı, üniversiteye başlamadan önce bir yıl çalıştığı Londra’daki Condé Nast kütüphanesinin Cecil Beaton arşivinde başladı. Exeter College of Art okulunda üç yıllık fotoğrafçılık eğitiminin ardından lisans diplomasını alan Walker, Yılın Bağımsız Genç Fotoğrafçısı olarak üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Walker, 1994’te mezun olduktan sonra bir süre Londra'da serbest fotoğrafçı asistanı olarak çalıştı ve ardından Richard Avedon’un tam zamanlı asistanı olmak üzere New York’a taşındı. İngiltere’ye geri döndüğünde başlangıçta İngiliz gazeteleri için portre ve belgesel çalışmaları üzerine yoğunlaştı. 25 yaşına geldiğinde Vogue için ilk moda temalı çekimlerini yaptı. O zamandan beri de derginin İngiliz, İtalyan ve Amerikan yayınlarının yanı sıra W Magazine ve LOVE Magazine için fotoğraf çekiyor.

Walker ilk önemli sergisini 2008 yılında Londra’daki Design Museum’da düzenledi. Aynı yıl ‘Pictures’ adlı kitabı teNeues tarafından yayınlandı.

Walker’ın ilk kısa filmi ‘The Lost Explorer’, 2010 yılında İsviçre’deki Locarno Film Festivali’nde gösterildi ve 2011 Chicago Birleşmiş Film Festivali’nde en iyi kısa metrajlı film ödülünü kazandı.

Walker’ın ‘Storyteller’ adlı fotoğraf sergisi 2012’de Londra’daki Somerset House’da gerçekleşti. Sergiyle aynı adlı kitabı ‘Storyteller’ da aynı dönemde Thames ve Hudson tarafından yayınlandı. Walker’ın Lawrence Mynott ve Kit Hesketh-Harvey ile işbirliğinin ürünü ve büyükanneleri kutlama niteliğinde olan The Granny Alphabet adlı benzersiz portre ve illüstrasyon koleksiyonu 2013 yılında yayınlandı.

Walker, 2008 yılında İngiliz Moda Konseyi’nin ‘Isabelle Blow Award for Fashion Creator’ ödülünü, 2009’da ise Uluslararası Fotoğraf Merkezi’nin Infinity Ödülünü aldı. Walker, 2012 yılında da Royal Photographic Society’nin Onursal Üyeliğine kabul edildi.

Londra’daki Victoria & Albert Müzesi ve Ulusal Portre Galerisi, kalıcı koleksiyonlarında Walker’ın fotoğraflarını yer veriyor.

Tim Walker Londra'da yaşıyor.

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