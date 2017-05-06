Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Kendall Jenner’ın Instagram paylaşımı için istediği para dudak uçuklatıyor…
Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, sosyal medyayı çok aktif kullanan ünlülerden birisi.
Instagram’da 80 milyon gibi devasa bir takipçisi bulunan Jenner’ın Ja Rule’in müzik festivali Fyre Fest için yaptığı tek bir Instagram yayını için 250.000 dolar ücret aldığı iddia edildi.
Fyre Fest başlayamadan festival yerinde yer alan yeterli tuvalet veya çadır bulunmadığı için iptal edilmişti.
Fyre Fest’teki yetkililerin yayınladığı raporda Kendall Jenner dışında Instagram’da mesaj paylaşan herkese en az 20.000 dolarlık ücret ödedikleri yer alıyor.