DÜNYADAN

Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:46:21

  • 1 Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…
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    Magazin dünyasının en popüler isimlerinden Kendall Jenner’ın Instagram paylaşımı için istediği para dudak uçuklatıyor…

  • 2 Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…
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    Kim Kardashian’ın üvey kardeşi olan Kendall Jenner, sosyal medyayı çok aktif kullanan ünlülerden birisi.

  • 3 Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…
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    Instagram’da 80 milyon gibi devasa bir takipçisi bulunan Jenner’ın Ja Rule’in müzik festivali Fyre Fest için yaptığı tek bir Instagram yayını için 250.000 dolar ücret aldığı iddia edildi.

  • 4 Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…
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    Fyre Fest başlayamadan festival yerinde yer alan yeterli tuvalet veya çadır bulunmadığı için iptal edilmişti.

  • 5 Kendall Jenner’ın istediği para dudak uçuklatıyor…
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    Fyre Fest’teki yetkililerin yayınladığı raporda Kendall Jenner dışında Instagram’da mesaj paylaşan herkese en az 20.000 dolarlık ücret ödedikleri yer alıyor.

    • HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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