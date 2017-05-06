Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi

Sports Illustrated modeli olarak tanınan 31 yaşındaki Chrissy Teigen, önceki akşam bir grup güzellik editörü ile buluştu. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, koltukaltı yağlarını aldırdığını ilk kez açıkladı.
Byrdie adlı internet sitesinde yer alan habere göre Teigen, editörlerle gerçekleştirdiği toplantıda alnını, burnunu, dişlerini ve dudaklarını göstererek "Hepsi sahte, doğal olan tek şey yanaklarım" diye konuştu.
Teigen, dokuz yıl önce de koltukaltı yağlarını aldırdığını söyledi. Teigen "Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi" dedi.
Chrissy Teigen, bunu şimdiye kadar bir sır olarak sakladığını belirterek, "Ama aldırdığım yağlar tekrar geri geldi. Bu zaman içinde tekrarlanması gereken bir prosedür" diye konuştu.
Teigen, bu operasyonun ardından kendini giydiği elbiseler içinde çok daha rahat hissettiğini de sözlerine ekledi ve "Kendime güvenim arttı. Bu işlemden dolayı pişman değilim" dedi.