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Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:39:16

  • 1 Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi
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    Sports Illustrated modeli olarak tanınan 31 yaşındaki Chrissy Teigen, önceki akşam bir grup güzellik editörü ile buluştu. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, koltukaltı yağlarını aldırdığını ilk kez açıkladı.

  • 2 Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi
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    Byrdie adlı internet sitesinde yer alan habere göre Teigen, editörlerle gerçekleştirdiği toplantıda alnını, burnunu, dişlerini ve dudaklarını göstererek "Hepsi sahte, doğal olan tek şey yanaklarım" diye konuştu.

  • 3 Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi
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    Teigen, dokuz yıl önce de koltukaltı yağlarını aldırdığını söyledi. Teigen "Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi" dedi.

  • 4 Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi
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    Chrissy Teigen, bunu şimdiye kadar bir sır olarak sakladığını belirterek, "Ama aldırdığım yağlar tekrar geri geldi. Bu zaman içinde tekrarlanması gereken bir prosedür" diye konuştu.

  • 5 Chrissy Teigen: Bu benim yaptırdığım en çılgınca ve aptalca estetik müdahaleydi
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    Teigen, bu operasyonun ardından kendini giydiği elbiseler içinde çok daha rahat hissettiğini de sözlerine ekledi ve "Kendime güvenim arttı. Bu işlemden dolayı pişman değilim" dedi.

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