DÜNYADAN

Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:00:58

  • 1 Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı
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    Nisan ayı başında Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren süpermodel Irina Shayk’ın doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı.

  • 2 Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı
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    HT Magazin'in haberine göre, kadın hakları savunucuları Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia ederken, eleştiriler kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.

  • 3 Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı
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  • 5 Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı
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