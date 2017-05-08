Irina Shayk’ın verdiği bikinili poz tartışma yarattı
08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:00:58 | Güncelleme: 11:25:46
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Nisan ayı başında Bradley Cooper’dan olan kızı Lea de Seine’i dünyaya getiren süpermodel Irina Shayk’ın doğumdan bir ay sonra verdiği bikinili poz tartışma yarattı.
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HT Magazin'in haberine göre, kadın hakları savunucuları Shayk’ın bu kadar kısa sürede forma girmesinin gerçekçi olmadığını iddia ederken, eleştiriler kilo verme baskısının loğusa dönemindeki kadınları kötü etkilediği fikrinde birleşti.