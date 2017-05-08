DÜNYADAN

Kourtney Kardashian: Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:47:40

  • 1 Kourtney Kardashian: Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum
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    Kardashian ailesinin en ilginç çifti Kourtney ile Scott Disick arasında sular durulmuyor. 

  • 2 Kourtney Kardashian: Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum
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    Kourtney Kardashian, eski eşi Scott Disick'in kadın arkadaşıyla tatile çıkmasına çok sinirlendi.

  • 3 Kourtney Kardashian: Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum
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    Geçtiğimiz gün yayınlanan Keeping up with the Kardashian’s reality şovunda çocuklarının babası Scott Disick’in bu hareketine sinirlenen Kardashian çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

  • 4 Kourtney Kardashian: Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum
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    Yıllardır bir küs, bir barışık ilişki yaşayan Kourtney, Scott Disick’ten intikam alma adına tatil dönüşü, “Eve döndüğüm zaman sevişeceğim erkekleri düşünüyorum” dedi.

  • 5 Kourtney Kardashian: Sevişeceğim erkekleri düşünüyorum
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    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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