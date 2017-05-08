Kardashian ailesinin en ilginç çifti Kourtney ile Scott Disick arasında sular durulmuyor.
Kourtney Kardashian, eski eşi Scott Disick'in kadın arkadaşıyla tatile çıkmasına çok sinirlendi.
Geçtiğimiz gün yayınlanan Keeping up with the Kardashian’s reality şovunda çocuklarının babası Scott Disick’in bu hareketine sinirlenen Kardashian çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Yıllardır bir küs, bir barışık ilişki yaşayan Kourtney, Scott Disick’ten intikam alma adına tatil dönüşü, “Eve döndüğüm zaman sevişeceğim erkekleri düşünüyorum” dedi.