Angelina Jolie
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Angelina Jolie'ye Anneler Günü sürprizi

Üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie'ye 10 yıl önce Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien duygulandıran bir sürpriz yaptı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:55:37 Güncelleme: 16:59:02

Şu anda 13 yaşında olan Pax Thien Jolie Pitt, Angelina Jolie'yle, baş başa Anneler Günü yemeğine çıktı. Jolie ve oğlu, Batı Hollywood'da bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Yarı transparan siyah bir elbise giyen Jolie'nin sade makyajı da dikkat çekti.  13 yaşındaki Pax Thien Jolie Pitt ise günlük bir kıyafet tercih etti. Pax Thien'in saç modelini yıllardır hiç değiştirmediği de görüldü.

Anne ve oğul kendilerini görüntüleyen kameralar arasından ciddi yüz ifadeleriyle geçip araçlarına doğru ilerlediler.

Jolie'nin diğer çocukları onlarla birlikte değildi. ABD basınına yansıyan haberlerde Pax Thien'in annesinin daha fazla üzülmesini istemediği için elinden geleni yaptığı, Anneler Günü'nde de onunla baş başa vakit geçirmek istediği, ünlü yıldızın bu durum nedeniyle duygulandığı belirtildi.

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