DÜNYADAN

Mischa Barton'ın İstanbul kaçamağı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:28:01

  • 1 Mischa Barton'ın İstanbul kaçamağı
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    Geçtiğimiz ocak ayında Batı Hollywood'daki evinin balkonunda sinir krizi geçiren, daha sonra adı seks kaseti skandalına karışan ABD'li oyuncu Mischa Barton, zor günlerin ardından İstanbul'a geldi.

  • 2 Mischa Barton'ın İstanbul kaçamağı
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    'The O.C.’ adlı gençlik dizisindeki ‘Marissa Cooper’ karakteriyle ünlenen Mischa Barton’ın, Ocak 2017'de evinin bahçesinde sinir krizi geçirdiği haberi büyük yankı uyandırmıştı. 

  • 3 Mischa Barton'ın İstanbul kaçamağı
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    Kısa süre sonra ise 31 yaşındaki yıldızın yer aldığı bir seks kasetinin, 500 bin dolarlık bir fiyattan satışa sunulduğu iddia edilmişti. 

  • 4 Mischa Barton'ın İstanbul kaçamağı
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    Uzun süredir objektiflerden uzak durmayı tercih eden ABD'li oyuncu, bu sessizliğini İstanbul’da bozdu.

  • 5 Mischa Barton'ın İstanbul kaçamağı
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    Kötü günleri atlatan Barton, İstanbul'un şık mekanlarından birinde akşam yemeği yerken, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

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