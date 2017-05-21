DÜNYADAN

Irina Shayk paylaştı yine beğeni yağdı

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:51:26

  • 1 Irina Shayk paylaştı yine beğeni yağdı
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    Yeni anne olan güzel model Irina Shayk, Instagram paylaşımıyla yine olay oldu. Shayk'ın paylaşımı geçmişten bir kare mi yoksa hamilelik sonrası mı bilinmiyor.

  • 2 Irina Shayk paylaştı yine beğeni yağdı
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    Irina Shayk, sarı renkli cesur bikinisi ile adından söz ettirdi... 31 yaşındaki Victoria's Secret modelinin instagram'da yayımladığı fotoğrafa yaklaşık 300 bin beğeni geldi.

  • 3 Irina Shayk paylaştı yine beğeni yağdı
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    Irina ve Bradley'nin kızı Lea De Seine, 21 Mart'ta Los Angeles'ta dünyaya geldi. İkili daha bir arada fotoğraf verip çocuklarının yüzünü göstermedi.

  • 4 Irina Shayk paylaştı yine beğeni yağdı
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    Daha önce de Instagram'da paylaştığı bikini pozuyla gündeme gelen Shayk, hamilelik sonrası formuna çabuk kazandığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak Shayk'ın bu karelerinin arşivden mi yoksa yeni mi olduğu bilinmiyor.

  • 5 Irina Shayk paylaştı yine beğeni yağdı
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