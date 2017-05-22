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"YAPTIĞINDAN PİŞMAN DEĞİL"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Ross’un yakın arkadaşı, "İşten kovulduğu için üzgün, ama yaptığından pişman değil. Viviana ve Orlando arasında birbirlerini gördükleri ilk andan itibaren büyük bir elektrik oluştu. Viviana, Orlando ile harika zaman geçirdiğini, onun olağanüstü bir sevgili olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.