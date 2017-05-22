İngiliz aktör Orlando Bloom ile bir gece geçiren 21 yaşındaki garson Viviana Ross, müdürü tarafından otel odasında çıplak halde yakalanınca işten atıldı.
Londra’nın West End bölgesindeki beş yıldızlı otelde garsonluk yapan Viviana Ross, otelin restoranında ‘Karayip Korsanları’ filminin yıldızı Orlando Bloom ile tanıştı ve 40 yaşındaki yıldızın odasında bir gece geçirdi.
Bloom odadan ayrıldıktan sonra odaya giren otelin genel müdürü, çıplak halde yakaladığı 21 yaşındaki garsonu, 'müşterilerle ilişki kurma' yasağını deldiği gerekçesiyle işten kovdu.
"YAPTIĞINDAN PİŞMAN DEĞİL"
İngiliz The Sun gazetesine konuşan Ross’un yakın arkadaşı, "İşten kovulduğu için üzgün, ama yaptığından pişman değil. Viviana ve Orlando arasında birbirlerini gördükleri ilk andan itibaren büyük bir elektrik oluştu. Viviana, Orlando ile harika zaman geçirdiğini, onun olağanüstü bir sevgili olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
"YATAKTA ÇIPLAK HALDE GÖRDÜ"
Garson kadının arkadaşı, cuma gecesi mesaisi bittikten sonra Ross’un kıyafetini değiştirdiğini, bardan ayrıldığını ve Bloom ile dışarıda buluştuğunu söyledi.