Roger Moore
DÜNYADAN

Roger Moore hayatını kaybetti

James Bond filmlerinin yıldızı Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti

23 Mayıs 2017 Salı, 16:39:54 Güncelleme: 16:51:20

Dünyaca ünlü aktör James Bond filmlerinin yıldızı Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti. Moore 1973 ve 1985 yılları arasında toplam 7 filmde James Bond karakterini canlandırmıştı.

Aktörün ailesi Roger Moore'un İsviçre'de hayata veda ettiğini açıkladı.

TOPLAM 7 JAMES BOND FİLMİNDE OYNADI

1927 yılında İngiltere'nin Stockwell kentinde dünyaya gelen Roger Moore, 1973 ile 1985 yılları arasında yedi James Bond filminde kamera karşısına geçti.

Polis bir baba ile ev kadını bir annenin oğlu olan Roger Moore, 1946 yılında Kraliyet Ordusu'nda askerlik yaptı.

Moore, 1973 tarihli Live And Let Die adlı filmle James Bond serisinde rol almaya başladı. Bir yıl sonra The Man With The Golden Gun, 1977'de The Spy Who Loved Me, 1979 yılında Moonraker, 1981'de For Your Eyes Only halkalarında oynadı.

Roger Moore'un son olarak rol aldığı James Bond filmi 1983 tarihli A View To Kill oldu.

Roger Moore, 1991 yılından bu yana UNICEF elçisi olarak görev yapıyordu.

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