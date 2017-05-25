DÜNYADAN

Orlando Bloom'dan çıplak yakalanan garsona özür

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:29:59

  • 1 Orlando Bloom'dan çıplak yakalanan garsona özür
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    Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom, kendisiyle bir gece geçirdikten sonra otel odasında çıplak halde yakalanınca işten atılan 21 yaşındaki garson Viviana Ross'dan özür diledi.

  • 2 Orlando Bloom'dan çıplak yakalanan garsona özür
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    İngiliz oyuncu Orlando Bloom, Londra'da kaldığı otelde çalışan garson Viviana Ross ile tek gecelik ilişki yaşamıştı.

  • 3 Orlando Bloom'dan çıplak yakalanan garsona özür
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    Ertesi Sabah 40 yaşındaki aktör otelden ayrıldıktan sonra yatakta çıplak yakalanan Viviana Ross işini kaybetmişti. Olayı duyan Orlando, otel yönetiminden numarasını aldığı genç kadını arayarak, "Olanlar yüzünden özür dilerim" dedi.

  • 4 Orlando Bloom'dan çıplak yakalanan garsona özür
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  • 5 Orlando Bloom'dan çıplak yakalanan garsona özür
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    niye özür diliyorsun kadından seni tongaya dusurmusler yarın videolarını düşürürler ınternete :)
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