Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom, kendisiyle bir gece geçirdikten sonra otel odasında çıplak halde yakalanınca işten atılan 21 yaşındaki garson Viviana Ross'dan özür diledi.
İngiliz oyuncu Orlando Bloom, Londra'da kaldığı otelde çalışan garson Viviana Ross ile tek gecelik ilişki yaşamıştı.
Ertesi Sabah 40 yaşındaki aktör otelden ayrıldıktan sonra yatakta çıplak yakalanan Viviana Ross işini kaybetmişti. Olayı duyan Orlando, otel yönetiminden numarasını aldığı genç kadını arayarak, "Olanlar yüzünden özür dilerim" dedi.